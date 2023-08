Daimler : Les résultats de deuxième trimestre sans surprise

(CercleFinance.com) - Daimler a publié mardi des résultats de deuxième trimestre en ligne avec les chiffres préliminaires qu'il avait dévoilés il y a deux semaines.



Le fabricant de poids lourds a indiqué que ses ventes s'étaient accrues à 131.888 unités sur le trimestre, contre 120.961 un an plus tôt, ce qui lui a permis de porter son chiffre d'affaires trimestriel à 13,9 milliards d'euros, contre 12,1 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022.



Le constructeur allemand a vu son résultat opérationnel (Ebit) ajusté grimper à plus de 1,4 milliard d'euros, à comparer avec un milliard d'euros un an auparavant.



Quant au bénéfice net, il dépasse le seuil du milliard d'euros sur le trimestre, contre 946 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, Daimler a expliqué maintenir les prévisions annuelles qu'il avait revues à la hausse le mois dernier à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Boston.



Le groupe de Stuttgart avait alors indiqué viser une marge opérationnelle ajustée entre 8,5% et 10% pour ses activités industrielles, et non plus de 7,5% à 9%.



Il avait aussi officialisé, à l'occasion, le lancement d'un programme de rachats d'actions.



'Il n y'a rien de très nouveau dans les annonces faites aujourd'hui', soulignent ce matin les analystes de RBC.



'Mais en tenant compte des récentes déclarations et de la journée d'investisseurs du mois dernier, tous ces éléments renforcent notre opinion selon laquelle Daimler constitue une entreprise bien plus solide que ce que peut laisser supposer son cours actuel de Bourse', ajoutent-ils.



Malgré cela, l'action Daimler perdait 2,4% mardi matin à la Bourse de Francfort, signant la troisième plus forte baisse de l'indice DAX après Deutsche Post (-4,2%) et BMW (-4,8%).



