Cybergun : Porté par la reconfiguration de son actionnariat

(CercleFinance.com) - Le titre Cybergun signe mercredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris, le spécialise du tir de loisir tirant parti de l'annonce d'une reconfiguration de son actionnariat.



A la suite de sa restructuration financière, HBR Investment Group - la holding personnelle d'Hugo Brugière, le PDG de l'entreprise - dit désormais 20,4% du capital.



Par ailleurs, HBR s'est engagé à acquérir l'essentiel des titres détenus par des salariés et anciens salariés du groupe, représentant 0,9% du capital.



Parallèlement, le fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) a confirmé son engagement consistant à conserver entre 15% et 19% du capital sur le long terme.



Conformément aux engagements pris par la société, le contrat d'OCABSA a par ailleurs été résilié, ce qui signifie qu'il n'existe aujourd'hui plus d'éléments susceptibles d'entraîner une dilution des actionnaires.



Cité dans un communiqué, Hugo Brugière, le PDG de Cybergun, évoque le démarrage d'un 'nouveau cycle' avec un groupe 'fort' devant générer de la croissance cette année et qui dispose à l'heure actuelle d'une trésorerie de plus de sept millions d'euros.



Suite à ces annonces, le titre bondissait de plus de 27% à l'heure du déjeuner après avoir démarré la séance sur des gains de l'ordre de 35%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.