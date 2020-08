CVS Health : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - CVS Health relève ses objectifs pour 2020, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 7,14 et 7,27 dollars et un cash-flow des activités entre 11 et 11,5 milliards de dollars, contre des fourchettes cibles précédentes de 7,04-7,17 dollars et 10,5-11 milliards.



Sur son deuxième trimestre, la chaine de pharmacies a engrangé un BPA ajusté meilleur que prévu à 2,64 dollars, pour un profit opérationnel ajusté en progression de 32,2% à 5,3 milliards et des revenus en progression de 3% à 65,3 milliards.



