CVS Health : Objectifs relevés pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, CVS Health indique rehausser sa fourchette des prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours, passant de 8,20-8,40 à 8,40-8,60 dollars, et celle de FCF liés aux activités, passant de 12-13 à 12,5-13,5 milliards de dollars.



La chaine de pharmacies a engrangé un BPA ajusté de 2,40 dollars sur le deuxième trimestre 2022, contre 2,42 dollars un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à un peu plus de 80,6 milliards de dollars.



'Malgré un environnement économique difficile, notre modèle d'affaires différencié a contribué à générer de solides résultats ce trimestre, avec une croissance significative des revenus dans tous nos secteurs d'activité', commente sa CEO Karen S Lynch.



