CVS Health : Nouveau relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, CVS Health indique rehausser à nouveau sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours, passant de 8,40-8,60 à 8,55-8,65 dollars, et celle de FCF liés aux activités, passant de 12,5-13,5 à 13,5-14,5 milliards de dollars.



La chaine de pharmacies a engrangé un BPA ajusté de 2,09 dollars sur le troisième trimestre 2022, à comparer à 1,97 dollar un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à un peu moins de 81,2 milliards de dollars.



En marge de cette publication, CVS Health fait part d'un accord de principe global pour un règlement du scandale des opioïdes, par lequel il a accepté de payer environ cinq milliards de dollars au cours des dix prochaines années à compter de 2023.



