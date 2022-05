CVS Health : Fourchette-cible de BPA relevée pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats de premier trimestre, CVS Health relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'anticipant désormais entre 8,20 et 8,40 dollars, au lieu de 8,10 à 8,30 dollars précédemment.



La chaine de pharmacies a vu son BPA ajusté trimestriel s'accroitre de 8,8% à 2,22 dollars, pour un profit opérationnel ajusté en hausse de 6,6% à 4,48 milliards de dollars, et des revenus en croissance de 11,2% à 76,8 milliards.



CVS Health explique avoir profité d'une augmentation de ses volumes de ventes à la fois pour les produits sous ordonnances et en accès libre, dont la vente de kits de test pour la Covid-19, ainsi que des vaccinations contre cette maladie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.