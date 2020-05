CVS Health : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - CVS Health fait part d'un BPA ajusté en croissance de 17,9% à 1,91 dollar au titre des trois premiers mois de 2020, dépassant d'une trentaine de cents le consensus, pour des revenus en progression de 8,3% à près de 66,8 milliards.



La chaine de pharmacies a vu son profit opérationnel ajusté s'accroitre de 14,4% à 4,1 milliards de dollars, principalement grâce à des volumes accrus dans l'ensemble des segments et à l'impact favorable d'économies de coûts.



CVS Health confirme tabler pour 2020 sur un BPA ajusté entre 7,04 et 7,17 dollars et sur un cash-flow des activités entre 10,5 et 11 milliards de dollars, mais retire ses autres objectifs financiers compte tenu des incertitudes liées à la pandémie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer