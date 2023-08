CVS Health : Baisse de 13% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - CVS Health publie au titre du deuxième trimestre 2023, un BPA ajusté en baisse de près de 13% à 2,21 dollars, et un profit opérationnel ajusté en repli de plus de 10% à 4,48 milliards de dollars, pour des revenus en augmentation de 10,3% à 88,9 milliards.



'Le 2 mai dernier, nous avons finalisé l'acquisition d'Oak Street Health, société regroupant environ 600 fournisseurs de soins primaires et plus de 170 centres médicaux dans 21 Etats américains', rappelle notamment la chaine de pharmacies.



Pour l'ensemble de l'année en cours, CVS Health confirme viser des fourchettes de prévisions allant de 8,50 à 8,70 dollars pour le BPA ajusté et de 12,5 à 13,5 milliards pour les flux de trésorerie liés à l'exploitation.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.