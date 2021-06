CureVac : Le titre chute après les résultats de son vaccin

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3,5% à New York après l'annonce des résultats sur son vaccin contre le COVID-19.



CureVac, une société biopharmaceutique au stade clinique développant une nouvelle classe de médicaments basés sur l'acide ribonucléique messager (' ARNm '), a annoncé aujourd'hui les résultats de la deuxième analyse intermédiaire de son étude pivot internationale de phase 2b/3 dans environ 40 000 sujets (l'étude HERALD) du candidat vaccin COVID-19 de première génération de CureVac, le CVnCoV.



Le CVnCoV a démontré une efficacité vaccinale intermédiaire de 47% contre la maladie COVID-19 de toute gravité et ne répondait pas aux critères de succès statistiques prédéfinis.



Les premières analyses suggèrent une efficacité dépendante de l'âge et de la souche. Les données disponibles ont été communiquées à l'Agence européenne des médicaments (EMA).



' Le Data Safety Monitoring Board (DSMB) a confirmé un profil de sécurité favorable pour le CVnCoV. L'étude se poursuit jusqu'à l'analyse finale et la totalité des données seront évaluées pour la voie réglementaire la plus appropriée ' indique la société.



