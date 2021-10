CureVac : Abandonne son vaccin Covid au profit d'un nouveau

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé avoir mis fin à l'examen continu du CVnCoV, le vaccin Covid de CureVac, après que la société allemande a informé l'Agence qu'elle renonçait à ce vaccin.



En juin dernier, le CVnCoV avait démontré une efficacité vaccinale intermédiaire de 47% contre le Covid et n'avait pas répondu aux critères de succès statistiques prédéfinis, entrainant une chute de l'action CureVac.



Le laboratoire annonce aujourd'hui qu'il compte se concentrer sur un programme de développement de vaccin Covid différent.



Ce retrait signifie que l'EMA va cesser d'examiner les données sur le vaccin CVnCoV et ne conclura donc pas l'examen en cours.



