Crypto Blockchain Industries : Première cotation demain

(CercleFinance.com) - Crypto Blockchain Industries, une société française qui investit dans des projets liés à la blockchain, a annoncé lundi qu'elle allait s'introduire à la Bourse de Paris.



Concrètement, les titres CBI seront admis dès demain à la cotation sur le compartiment 'E1' (investisseurs qualifiés) d'Euronext Growth Paris, via un mécanisme de cotation directe, à un prix unitaire de deux euros donnant une capitalisation boursière de l'ordre de 38,7 millions d'euros.



L'entreprise devient ainsi le premier acteur dédié à la technologie blockchain coté en France.



Développée durant les quinze dernières années, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui traite toutes les données via un réseau d'ordinateurs décentralisés fonctionnant sans organe central de contrôle.



Les opérations sont inscrites dans un fichier unique, mis à jour et retransmis en temps réel à tous les ordinateurs du réseau.



Crypto Blockchain Industries dit avoir l'ambition de développer et de un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique...).



La société a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel ('metaverse') basé sur la technologie blockchain, qui devrait voir le jour à l'été 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.