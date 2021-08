Criteo : Trimestriels et perspectives dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo est attendu en hausse ce mercredi à la Bourse de New York après l'annonce de résultats trimestriels solides, assortis d'un relèvement d'objectifs annuels.



Le groupe technologique a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 220 millions de dollars sur le trimestre écoulé en excluant les revenus reversés à des partenaires.



Ce chiffre d'affaires dit 'ex-TAC' - ou hors couts d'acquisition du trafic - se compare à un consensus qui s'établissait autour de 208 millions de dollars.



En normes non-GAAP, son bénéfice ajusté par action a plus que doublé à 0,63 dollar, alors que le consensus ne visait que 0,47 dollar, pour un résultat net en normes GAAP qui ressort à 15 millions de dollars, contre un profit de six millions un an plus tôt.



La société a aussi communiqué des prévisions supérieures aux attentes pour l'exercice en cours, puisqu'elle dit désormais tabler sur une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 32% cette année.



Criteo a également annoncé ce mercredi que le distributeur d'électronique grand public Best Buy avait adopté sa plateforme de 'retail media' pour marques, qui permet d'améliorer la visibilité des produits et avec des publicités natives et des annonces 'display'.



Le titre progressait de plus de 4% en cotations avant-Bourse à Wall Street suite à toutes ces annonces.



