Criteo : Les résultats trimestriels fraîchement accueillis

(CercleFinance.com) - Criteo, le spécialiste français de la publicité en ligne, chute de plus de 7% ce mercredi sur le Nasdaq après l'annonce de résultats fraîchement accueillis par les investisseurs.



Criteo a pourtant dévoilé des performances supérieures à ses objectifs pour le quatrième trimestre, avec notamment un bénéfice net ressorti en hausse de 60% à 75 millions de dollars.



Son chiffre d'affaires s'est néanmoins tassé de 1% à 653 millions de dollars.



Dans son communiqué, le groupe basé à New York manifeste l'intention de porter le montant de son programme de rachats d'action de 175 à 280 millions de dollars.



Il dit par ailleurs viser une croissance 'à deux chiffres' au niveau de son chiffre d'affaires hors coût d'acquisition du trafic (TAC) cette année, un objectif qui ne tient pas compte de l'acquisition programmée d'Iponweb.



Touché par la désaffection qui touche le secteur technologique, le titre a perdu plus de 10% ces trois derniers mois.



