Criteo : De 'solides' résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo était attendu en hausse mercredi matin à Wall Street suite à la publication de 'solides' résultats de deuxième trimestre.



Au cours du trimestre clos fin juin, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 469 millions de dollars, contre 495 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Le résultat courant bénéficiaire avant impôts s'est malgré tout amélioré à 200 millions de dollars, contre 185 millions de dollars sur la même période de 2022.



Toujours plombé par des coûts élevés de restructuration, d'intégration et de transformation, le trimestre se solde par une perte de deux millions d'euros, toutefois réduite par rapport à celle de 33 millions d'euros un an plus tôt.



Sarah Glickman, la directrice financière, évoque des performances illustrant la 'résistance' du modèle économique du groupe et mentionne une bonne dynamique à l'orée du second semestre.



Pour 2023, le groupe dit viser une croissance de l'ordre de 10% à taux de change constants de ses revenus sur base ex-TAC (hors coûts d'acquisition) assortie d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 28%.



Le titre - qui a grimpé de 27% depuis le début de l'année - était attendu en hausse de 2% mercredi à l'ouverture de Wall Street.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.