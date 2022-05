CRH : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - CRH gagne plus de 1% à Londres, aidé par des propos favorables de Jefferies qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction, avec un objectif de cours rehaussé de 53,1 à 54,8 euros.



'À un EV/EBITDA de 6,2 fois, soit la moitié du multiple des actions affichant une croissance similaire, la trajectoire de croissance actuelle et le profil moins cyclique ne se reflètent pas dans la valorisation', juge le broker qui relève en outre ses prévisions sur 2022-2024.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.