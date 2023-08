CRH : En recul après ses résultats de 1er semestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - CRH recule de 2% à Londres, après la publication par le groupe de matériaux de construction de ses résultats de premier semestre, marqués par une augmentation de 31% de son BPA à 1,58 dollar, mais une hausse plus modeste de son dividende semestriel.



Son EBITDA ajusté a progressé de 14% à 2,5 milliards de dollars, soit une marge en amélioration de 90 points de base à 15,6% pour des revenus en croissance de 8% à 16,1 milliards (+4% sur une base comparable).



'CRH a réalisé une performance robuste avec une tarification vigoureuse compensant l'inflation des coûts, des contributions significatives des acquisitions de l'année dernière et une bonne demande sous-jacente sur les marchés finaux clés', explique-t-il.



Son conseil d'administration a décidé d'une hausse de 4% de son dividende semestriel, à 0,25 dollar par action. Pour l'ensemble de l'année, CRH anticipe un EBITDA de l'ordre de 6,2 milliards de dollars, à comparer à 5,6 milliards en 2022.



