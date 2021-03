CRH : En hausse, devrait profiter du plan US d'investissement

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reste à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 43 euros sur CRH, le citant parmi les mieux positionnés pour bénéficier du plan américain d'investissement massif dans les infrastructures et la rénovation des bâtiments.



Pour ce plan qui pourrait être annoncé prochainement et devrait reprendre au moins en partie la proposition de 2000 milliards de dollars de la campagne électorale, l'analyste en évalue l'impact entre 2% à 10% par an sur l'EBITDA de son échantillon de valeurs.



Dans les matériaux de construction, le bureau d'études considère que le groupe irlandais CRH lui semble 'le mieux positionné pour s'exposer à cette thématique', mais que Ferguson et les cimentiers devraient aussi en bénéficier.



Jefferies a réaffirmé son conseil 'achat' dans sa dernière étude sur CRH avec un objectif de cours relevé de 40,1 à 45,8 euros.



L'analyste souligne que 'la possibilité de rachats d'actions supplémentaires et de fusions-acquisitions tout au long de l'année offrira du potentiel supplémentaire'.



'Avec une valorisation à 8,7 fois l'EBITDA attendu pour 2021, nous considérons que CRH offre un mélange de valeur et de dynamique qu'il sera difficile d'ignorer', ajoute le broker dans sa note de recherche.



