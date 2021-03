CRH : Dans le vert après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - CRH gagne près de 1% à Londres après la publication par le groupe irlandais de matériaux de construction d'un résultat net hors éléments exceptionnels en hausse de 18% à deux milliards de dollars, au titre de l'année écoulée.



Son EBITDA a augmenté de 3% à 4,6 milliards, 'reflétant l'accent mis sur la rationalisation des coûts et les mesures pour atténuer l'impact de la pandémie', et ce malgré des revenus de ventes en retrait de 2% en comparable, à 27,6 milliards.



Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende final de 93 cents par action, soit un total en hausse de 25% à 115 cents, et de reprendre les rachats d'actions avec une tranche supplémentaire de 0,3 milliard de dollars d'ici fin juin 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com.

