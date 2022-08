CRH : Bien orienté après ses résultats semestriels

(CercleFinance.com) - CRH prend plus de 4% à Londres, après la publication, au titre de son premier semestre 2022, d'un BPA en croissance de 36% à 1,21 dollar et d'un EBITDA en hausse de 21% à 2,2 milliards de dollars, soit une marge améliorée de 0,9 point à 14,7%.



Le groupe irlandais de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% à 15 milliards de dollars, 'soutenu par sa stratégie de solutions intégrées, une demande sous-jacente positive et des progrès commerciaux en Amérique du Nord et en Europe'.



'En dépit de vents contraires persistants sur les coûts', CRH anticipe pour l'ensemble de 2022 un EBITDA en progression à 5,5 milliards de dollars. Son conseil d'administration a aussi décidé d'accroitre de 4% son dividende semestriel à 24 cents par action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende