Credit Suisse : Une nouvelle directrice technologique

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a nommé lundi une transfuge de Goldman Sachs au poste de directrice technologique et opérationnelle, dernière étape du remaniement de son équipe dirigeante suite aux scandales Archegos et Greensill.



Joanne Hannaford - une cadre dirigeante britannique passée chez Goldman Sachs à Londres et à New York - rejoindra le comité exécutif de la banque suisse à compter du 1er janvier 2022.



James Walker, l'actuel directeur opérationnel du groupe, conservera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle il deviendra le directeur général délégué de Credit Suisse Holdings (USA).



'Joanne est une experte reconnue de la technologie et son arrivée au sein de l'équipe de direction illustre à quel point nous valorisons la technologie en tant que facteur-clé pour notre succès', a expliqué Thomas Gottstein, le directeur général de Credit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.