Credit Suisse : Signe un partenariat dans la finance durable

(CercleFinance.com) - Credit Suisse s'est associé à Equilibrium Capital, basé à San Francisco, pour développer son financement dans le domaine de la durabilité.



Cette décision fait suite à l'investissement de Credit Suisse, en juillet dernier, d'au moins 300 milliards de francs suisses dans des fonds dédiés au financement durable pour la prochaine décennie.



Dans le cadre de cet accord, la branche de gestion d'actifs du Crédit Suisse et Equilibrium développeront et géreront conjointement une plateforme de gestion des infrastructures et des ressources durables, ont déclaré les deux groupes.



