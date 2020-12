Credit Suisse : Rejette les allégations du procureur suisse

(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique prendre note 'avec étonnement' de la décision du Bureau du procureur général de Suisse d'engager des poursuites contre la banque et d'autres parties dans le cadre d'une enquête qui a déjà duré plus de douze ans.



Depuis février 2008, le Bureau du procureur général de Suisse mène des poursuites pénales contre d'anciens clients bulgares du Credit Suisse pour des allégations de blanchiment d'argent. L'enquête, qui porte sur la période 2004-2008, a par la suite été étendue à deux anciens employés du Credit Suisse avant d'englober également, depuis 2013, des allégations de carences organisationnelles contre la banque.



Après de longues procédures - au cours desquelles diverses allégations ont été abandonnées et d'autres sont devenues prescrites - le Bureau du procureur général porte ce 17 décembre 2020 des accusations contre la banque et un ancien employé, entre autres parties, et a mis fin à l'enquête contre le deuxième ancien employé, indique Credit Suisse.



La banque rejette les allégations de déficiences organisationnelles supposées et entend se défendre vigoureusement, annonce-t-elle.

Convaincue de l'innocence de son ancien employé Credit Suisse rappelle par ailleurs qu'un rapport réglementaire approfondi sur la lutte contre le blanchiment d'argent préparé en 2004 ainsi qu'un examen juridique indépendant commandé en 2016 avaient établis que la banque s'était conformée aux exigences dans ce domaine et avait agi de manière appropriée.



Le Tribunal pénal fédéral suisse pourrait demander la restitution des bénéfices et infliger également une amende maximale de 5 millions de francs dans une telle procédure.



Credit Suisse indique qu'il 'se défendra vigoureusement contre ces allégations infondées' et 's'attend à l'emporter lorsque l'affaire sera entendue par le Tribunal pénal fédéral suisse'.





