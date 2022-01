Credit Suisse : Programme de rachat d'actions 2021 achevé

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce avoir achevé, le 30 décembre, son programme de rachat d'actions 2021 qui a été annoncé le 29 octobre 2020, a débuté le 12 janvier 2021 et a été suspendu au premier trimestre 2021.



Dans le cadre du programme, la banque helvétique a racheté 25.087.000 de ses actions sur une deuxième ligne de négociation sur le SIX Swiss Exchange pour un total de près de 305,2 millions de francs suisses à un prix d'achat moyen par action de 12,165 francs.



