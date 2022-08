Credit Suisse : Plusieurs nominations à la direction

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce les nominations de Dixit Joshi au poste de chief financial officer et de Francesca McDonagh au poste de group chief operating officer. Ils rejoindront tous deux le conseil d'administration de l'établissement financier helvétique.



Par ailleurs, Michael Rongetti est nommé CEO par intérim de la division asset management, et Francesco De Ferrari, CEO de la division wealth management, est confirmé à titre permanent comme CEO de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).



Enfin, Michael Bonacker, actuellement vice-président d'investment banking & capital markets EMEA, est nommé group head of transformation, poste auquel il dirigera le modèle opérationnel et les travaux de transformation des coûts pour le groupe.



