Credit Suisse : Pénalisé par une analyse négative

(CercleFinance.com) - Les actions de Credit Suisse sont en repli de près de 2%, l'une des plus grosse baisse de l'indice SMI de Zurich, alors qu'UBS a abaissé sa recommandation de 'achat' à 'neutre' sur le titre.



'La reprise du cours des actions de 30% depuis les résultats du premier trimestre reflète un niveau de valorisation trop important et nous passons donc à neutre sur le titre', ont déclaré les analystes d'UBS dans une note.



Les analystes soulignent également que l'incertitude globale sur les prévisions reste 'très élevée'.



