Crédit Suisse : Nouveaux services de bancassurance avec AXA

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse annonce le lancement de solutions intégrées de bancassurance pour ses clients, en collaboration avec AXA.



Ces solutions seront intégrées à CSX - l'offre de banque numérique de Crédit Suisse - et permettront aux clients de mener à bien toutes leurs activités bancaires à travers une seule application.



Les nouvelles fonctionnalités seront progressivement intégrées dans l'application CSX au cours des prochains mois, indique Crédit Suisse.



' L'intégration de solutions d'assurance transparentes dans CSX est un complément parfait à cette offre et répond aux besoins de nos clients', assure Anke Bridge Haux, responsable de l'activité banque numérique chez Crédit Suisse.





