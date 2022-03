Credit Suisse : Nouveau directeur communication du groupe

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce aujourd'hui la nomination de Rob Cox en tant que nouveau directeur de la communication institutionnelle du groupe (Head Corporate Communications).



Jusqu'à présent, Rob Cox travaillait pour 'Breakingviews', la branche internationale de commentaires de Reuters qu'il a aidé à fonder, construire puis superviser.



Rob Cox dispose ainsi de plus de trois décennies d'expérience comme journaliste financier international et entrepreneur médiatique de premier plan.



Rob Cox succédera à Christine Graeff, qui a été nommée Global Head of Human Resources depuis février 2022.





