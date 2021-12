Credit Suisse : Nouveau CEO pour Wealth Management

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce la nomination de Francesco De Ferrari au poste de CEO de la division Wealth Management. Il rejoindra la direction du groupe bancaire à compter du 1er janvier 2022, sous la responsabilité du CEO Thomas Gottstein.



Francesco De Ferrari a aussi été nommé CEO par intérim de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), tandis que Christian Meissner, Helman Sitohang et André Helfenstein deviennent CEO des régions Amériques, APAC et Suisse, respectivement.



Credit Suisse met ainsi en place une nouvelle structure en quatre divisions (Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank et Asset Management) et quatre régions à partir du 1er janvier. Par ailleurs, Mark Hannam a été nommé chef de l'audit interne.



