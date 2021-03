Credit Suisse : Nomination d'un CEO Asset Management

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce la nomination, par son conseil d'administration, d'Ulrich Körner en tant que CEO Asset Management et membre de la direction du groupe, nomination qui prendra effet à compter du 1er avril prochain.



'À partir de cette date, l'activité de gestion d'actifs sera séparée de la division International Wealth Management et gérée comme une nouvelle division distincte', rappelle l'établissement financier helvétique.



Ulrich Körner a récemment occupé le poste de senior advisor du CEO d'UBS Group de 2019 à 2020, après avoir exercé les fonctions de CEO d'UBS Asset Management de 2014 à 2019. Il avait occupé précédemment différents postes chez Credit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.