Credit Suisse : Nomination chez Credit Suisse PB&WM France

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Private Banking & Wealth Management France annonce l'arrivée, le 1er décembre dernier, de Thierry Lobjois à la tête d'une nouvelle équipe dédiée aux clients UHNWI (Ultra High-Net-Worth Individuals) et aux grands investisseurs.



'L'équipe dirigée par Thierry Lobjois réunit également deux banquiers privés Senior : John Senouf et Bertrand Le Bourhis, ce dernier est arrivé chez Credit Suisse en novembre dernier', précise l'établissement bancaire.



La nouvelle équipe a pour mission de développer et de gérer les relations stratégiques avec les grands clients et de promouvoir l'éventail des services et expertises que la banque met à la disposition de ses clients UHNWI et grands investisseurs.



