Credit Suisse : Mise en conformité de la cotation sur le NYSE

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé aujourd'hui que le New York Stock Exchange (NYSE) a notifié au Credit Suisse le 1er mai 2023 qu'il n'était plus en conformité avec les critères de prix minimum de maintien de la cotation du NYSE. Le NYSE Listed Company Manual exige que les sociétés cotées maintiennent un prix de clôture moyen de l'action d'au moins 1,00 $ sur une période consécutive de 30 jours de bourse.



Conformément aux règles du NYSE, Credit Suisse doit faire état de la réception de la notification et dispose de six mois pour se remettre en conformité avec les critères de maintien du prix minimum de cotation du NYSE.



Le Credit Suisse s'attend à ce que l'insuffisance soit comblée à l'achèvement de l'acquisition du Credit Suisse par UBS Group.



'Dans le cadre de l'acquisition, les actions ordinaires du Crédit Suisse sous-jacentes à ses American Depositary Shares seront échangées contre le droit de recevoir une fraction d'action ordinaire d'UBS et, par conséquent, retirées de la cote du NYSE' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.