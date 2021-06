Credit Suisse : Le titre grimpe après un relèvement

(CercleFinance.com) - Le titre Credit Suisse signe la plus forte hausse de l'indice SMI jeudi à la Bourse de Zurich après un relèvement de recommandation de Berenberg.



Le broker est passé ce matin à 'achat' contre 'conserver' jusqu'à présent avec un objectif de cours porté à 11 francs suisses contre 9,5 francs suisses précédemment.



Vers 14h50, l'action de la banque privée helvétique avance de 2,4%.



Dans une note de recherche, le broker allemand reconnaît que des défaillances répétées en matière de gestion du risque et la multiplication de pertes 'exceptionnelles' ont conduit bon nombre d'investisseurs à 'jeter l'éponge' sur le dossier.



'Cela dit, ce sont des moments comme ceux-ci qui voient les plus grandes opportunités apparaître', avance le courtier.



L'action accuse encore un repli de plus de 15% depuis le début de l'année.



