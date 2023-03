Credit Suisse : Le titre bondit avec le soutien de la BNS

(CercleFinance.com) - L'action Credit Suisse s'envole jeudi matin à la Bourse de Zurich et efface l'intégralité de ses pertes de la veille, l'annonce du soutien de la Banque nationale suisse (BNS) ayant suffi à convaincre les investisseurs de revenir sur le valeur.



Vers 9h40, le titre de la banque privée helvétique bondit de plus de 28%, une hausse qui fait plus qu'effacer les lourdes pertes essuyées à l'issue de la séance de mercredi (-24%).



Dans un communiqué publié dans la matinée, Credit Suisse a annoncé le lancement d'un certain nombre de mesures qualifiées de 'décisives' afin de renforcer de manière 'préventive' sa position de trésorerie.



L'établissement explique qu'il a prévu d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (environ 50 milliards d'euros) auprès de la BNS sous la forme d'une facilité de crédit.



'Ces liquidités additionnelles vont soutenir les activités de coeur et la clientèle de Credit Suisse alors que le groupe prend les mesures nécessaires afin de créer une banque plus simple et mieux focalisée sur les besoins de ses clients', explique-t-il.



Credit Suisse compte par ailleurs racheter une partie de sa dette senior pour un montant qui pourrait atteindre trois milliards de francs suisses.



Toujours à des fins d'apaisement, la banque rappelle par ailleurs qu'elle affichait à la fin 2022 un ratio de solvabilité 'CET1' de 14,1%, tandis que son ratio de liquidité se montait à 150% en date de mardi.



L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) avait d'ailleurs estimé hier soir que le Credit Suisse satisfaisait aux exigences particulières en matière de fonds propres et de liquidités applicables aux banques d'importance 'systémique'.



'Le renforcement de sa situation de trésorerie et l'appui apportés par la Banque nationale suisse avec le soutien de FINMA constitue des éléments positifs', réagissent ce matin les analystes de RBC.



'Regagner la confiance du marché s'annonce un élément-clé du redressement du cours de Bourse', ajoutent-ils.



'Les mesures qui ont été prises devraient rassurer quant au fait qu'un effet contagion au reste du secteur pourrait être évité, mais la situation demeure incertaine', conclut le bureau d'études canadien.



L'indice sectoriel bancaire européen, le STOXX Europe 600 Banks, n'affichait qu'un rebond limité de 2,5% jeudi matin, illustrant la prudence toujours de mise chez les investisseurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.