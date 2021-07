Credit Suisse : La responsable de la conformité quitte SUB

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce aujourd'hui le départ de Floriana Scarlato, responsable de la conformité au sein de la division Swiss Universal Bank (SUB), avec effet immédiat. Elle quitte par conséquent sa place au sein du comité de direction de SUB et à la direction de Credit Suisse (Switzerland).



Floriana Scarlato avait rejoint la banque en 2005 avant d'occuper plusieurs postes de direction importants au cours de son mandat. Elle quitte Credit Suisse pour 'poursuivre ailleurs d'autres challenges', indique la banque.



Le successeur de Floriana Scarlato sera annoncé en temps voulu, annonce Credit Suisse.



