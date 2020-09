Credit Suisse : La Finma a ouvert une procédure d'exécution

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Finma, le régulateur financier suisse, a décidé d'ouvrir une procédure contre le Crédit Suisse dans le cadre d'une affaire d'espionnage auprès d'anciens salariés.



Le Credit Suisse prend note de la décision annoncée aujourd'hui par Finma concernant l'ouverture d'une procédure d'exécution dans le contexte de l'affaire dite des filatures.



' Le Credit Suisse continuera à collaborer pleinement avec la Finma et est déterminé à soutenir les efforts nécessaires pour garantir une conclusion rapide et complète de l'examen de cet épisode et en tirer tous les enseignements ' indique le groupe.



' Le Conseil d'administration et le Directoire du Credit Suisse affirment sans équivoque que la filature de collaborateurs ne fait pas partie de la culture d'entreprise du Credit Suisse '.



