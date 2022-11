Credit Suisse : L'AGE approuve l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Credit Suisse ont approuvé mercredi à une large majorité le projet de double augmentation de capital d'un montant total d'environ quatre milliards de francs suisses (4,1 milliards d'euros).



La banque helvétique avait annoncé ce projet à la fin du mois dernier en même temps qu'elle dévoilait une perte de quatre milliards de francs pour le seul troisième trimestre ainsi qu'une nouvelle stratégie, axée sur la restructuration de sa banque d'investissement.



Le premier placement privé, portant sur plus de 462 millions d'actions nouvelles, a reçu le soutien de près de 92% des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire à Zurich.



Le second projet d'augmentation de capital - qui prévoit l'émission de 1,77 milliards de titres - a lui récolté plus de 98% des suffrages.



Ces levées de capitaux doivent permettre à Credit Suisse de porter son ratio de solvabilité dit 'CET1' (Core Equity Tier One) de 12,6% à la fin du troisième trimestre à quelque 14% pro forma.



Axel P. Lehmann, le président du conseil d'administration, a salué lors de sa prise de parole une 'étape importante' dans le cheminement devant constituer à la constitution du 'nouveau Credit Suisse'.



'Ce vote confirme la confiance dans notre stratégie, telle qu'elle a été présentée en octobre, alors que nous sommes pleinement concentrés dans la réalisation de nos priorités stratégique devant constituer les bases d'une future croissance rentable', a-t-il ajouté.



Credit Suisse a indiqué ce matin s'attendre à une perte avant impôts 'substantielle' au quatrième trimestre, pouvant atteindre environ 1,5 milliard de francs suisses au niveau du groupe.



Suite à ce nouvel avertissement, l'action Credit Suisse chutait de 4,6% mercredi matin à la Bourse de Zurich.



