Credit Suisse : Hausse de 75% du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le résultat net de Credit Suisse a augmenté de 75% au premier trimestre 2020 grâce à de solides résultats dans la région Asie-Pacifique, dans sa banque universelle suisse et sur les marchés mondiaux, bien que l'épidémie de Covid-19 ait eu un impact sur ses résultats.



Le bénéfice net s'est élevé à 1,3 milliard de francs suisses, contre 749 millions de francs suisses il y a un an. Ce bénéfice comprend un gain de 268 millions de francs suisses lié au transfert de sa plateforme de fonds InvestLab, a indiqué le groupe.



Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 5,8 milliards de francs.



Le groupe suisse a déclaré que le coronavirus avait eu un impact sur ses résultats et qu'il suivait de près la propagation de la pandémie et ses effets sur ses opérations et ses affaires.



Au premier trimestre, la provision pour pertes sur créances a grimpé à 568 millions de francs suisses, contre seulement 81 millions il y a un an, en raison de l'évolution 'négative' de son portefeuille de prêts aux entreprises.



