Credit Suisse : Harris Associates franchit le seuil des 10%

(CercleFinance.com) - Le fonds activiste Harris Associates a annoncé mercredi soir avoir porté sa participation au sein de Credit Suisse à plus de 10%, ce qui soutenait modérément le cours de Bourse de la banque privée helvétique ce jeudi.



Dans un formulaire déposé hier soir auprès de la SEC, Harris indique désormais détenir 266,5 millions d'actions du spécialiste de la gestion de fortune, soit une participation de 10,1% représentant un montant de quelque 1,4 milliard de francs suisses.



Pour mémoire, sa participation était de 5,2% à la fin 2021, un niveau qui n'avait pas évolué depuis la fin 2013.



Avec sa participation de plus de 10%, Harris devrait devenir le principal actionnaire de la banque suisse, devant la Qatar Investment Authority qui détient autour de 5% du capital.



Suite à cette annonce, l'action Credit Suisse progressait de 0,7% jeudi à la Bourse de Zurich, alors que l'indice SMI reculait lui de 0,3%.



Depuis le 1er janvier, le titre affiche un repli de plus de 39% sur fond de multiples avertissements, passages de provisions comptables et changements au niveau de l'équipe de direction.



