Credit Suisse : En perte au 1er trimestre avec les provisions

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé jeudi une perte au titre de son premier trimestre 2021, un manque à gagner que l'établissement suisse attribue aux provisions constituées dans le cadre du dossier Archegos.



La banque privée suisse indique avoir accusé une perte de 252 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, loin du bénéfice de 1,3 milliards de francs dégagé l'an dernier.



A titre de comparaison, la prévision médiane des analystes financiers attendait une perte de l'ordre de 800 millions de francs suisses à l'issue du trimestre.



Dans son communiqué, le groupe explique que ses comptes ont pâti d'une provision pour pertes sur crédit de quelque 4,4 milliards de francs suisses qu'il attribue au défaut d'un client américain.



S'il n'est pas cité nommément, c'est le hedge fund Archegos connu pour ses récentes prises de positions agressives qui se cache derrière ces lourdes pertes.



Credit Suisse ajoute qu'il prévoit d'enregistrer une charge supplémentaire de l'ordre de 600 millions de francs suisses dans ses comptes de deuxième trimestre afin de solder le dossier.



Enfin, la banque suisse a annoncé ce matin l'émission de deux tranches d'obligations à convertir obligatoirement en actions (MCN) pour respectivement 100 million et 103 millions de titres, une opération de financement estimée à quelque 1,7 milliard de francs suisses.



L'action cotée à la Bourse de Zurich lâchait près de 6% jeudi après toutes ces annonces. Le titre accuse un repli de plus de 22% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.