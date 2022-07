Credit Suisse : En lourdes pertes sur le 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse affiche une perte avant impôts de 1,17 milliard de francs suisses au titre de son deuxième trimestre 2022, contre un bénéfice de 813 millions un an auparavant, sous le poids d'une chute de 29% de ses produits nets à 3,64 milliards.



'Nos résultats pour le deuxième trimestre sont décevants, en particulier à l'Investment Bank, et ont été impactés par une hausse des provisions pour litiges et d'autres éléments d'adaptation', explique le CEO de la banque helvétique, Thomas Gottstein.



'La performance a été considérablement affectée par un certain nombre de facteurs externes, incluant des vents contraires géopolitiques, macroéconomiques et sur les marchés', poursuit-il, notant cependant la solidité des activités clientèle.



