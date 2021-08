Credit Suisse : Deux nominations proposées pour le conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group annonce qu'il proposa d'élire Axel Lehmann et Juan Colombas en tant que nouveaux membres non exécutifs du conseil, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) convoquée pour le 1er octobre.



Sous réserve de leur élection, le conseil entend nommer Axel Lehmann président du risk committee, en remplacement de Richard Meddings. Il était récemment membre du directoire d'UBS Group, dans des fonctions qu'il a quittées au 31 janvier 2021.



Juan Colombas est administrateur non exécutif et membre de l'audit committee ainsi que du risk committee d'ING Group depuis 2020. Auparavant, il a été chief operating officer et chief risk officer à Lloyds Banking Group de 2011 à 2020.



