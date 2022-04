Crédit Suisse : Des produits nets de 4,4Mds de francs suisses

(CercleFinance.com) - Le Crédit Suisse présente aujourd'hui ses résultats. Il déclare des produits nets de 4,4 Mds de francs suisses et une perte avant impôts de 428 millions de francs suisses, ainsi qu'un ratio CET1 de 13,8% au premier trimestre.



' Le premier trimestre 2022 a été marqué par des conditions de marché volatiles et l'aversion au risque des clients. Dans ce contexte difficile, nous avons enregistré une perte avant impôts pour le trimestre ; cependant, sur une base adaptée, nous avons réalisé un bénéfice avant impôts de 300 millions de francs suisses, un chiffre qui tient compte d'un impact négatif de 206 millions de francs suisses en lien avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie ', explique Thomas Gottstein, Chief Executive Officer de Credit Suisse Group AG.



Au premier trimestre 2022, les produits nets ont diminué de 42% en glissement annuel, en raison de la baisse de 51% des produits nets à l'Investment Bank (IB) sur une base en USD ; les produits nets à Wealth Management ont reculé de 44% ; enfin, les produits nets à Asset Management (AM) ont baissé de 10%.



Ces résultats ont été légèrement contrebalancés par une hausse des produits à la Swiss Bank (SB) pour le trimestre, de 8% en glissement annuel. Les produits nets déclarés, y compris les gains immobiliers de 164 millions de francs, ont été neutralisés par une perte de 353 millions de francs liée à l'investissement dans Allfunds Group et par des impacts de 148 millions de francs en lien avec la Russie.



' Nous avons conservé une capitalisation solide avec un ratio CET1 de 13,8%, un CET1 leverage ratio de 4,3% et un Tier 1 leverage ratio de 6,1% à la fin du 1T22. '



