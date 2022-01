Credit Suisse : Dégradé par Barclays, le titre trébuche

(CercleFinance.com) - Le titre Credit Suisse subit la plus forte baisse de l'indice SMI lundi à la Bourse de Zurich après une dégradation par Barclays, passé à 'sous-pondérer' contre 'surpondérer' jusqu'ici.



L'action de la banque privée helvétique chute actuellement de plus de 3,1%, alors que le SMI cède de son côté 1,4%.



Barclays, qui ramène par ailleurs son objectif de cours de 12,5 à neuf francs suisses, dit aujourd'hui préférer UBS au sein du compartiment des banques suisses.



Plus globalement, Barclays affiche sa préférence pour les banques du Royaume-Uni et de l'Europe continentale.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.