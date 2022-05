Credit Suisse : Dans le vert malgré un profit en chute

(CercleFinance.com) - Credit Suisse gagne 1% à Zurich, après la publication par l'établissement bancaire d'un profit avant impôt ajusté d'éléments exceptionnels de 300 millions de francs suisses au titre des trois premiers mois de 2022, contre 3,6 milliards un an auparavant.



A 4,42 milliards de francs suisses, ses revenus se sont contractés de 42% en comparaison annuelle, avec des contractions de 51% en banque d'investissement (sur une base en dollars), de 44% en gestion de fortune et de 10% en gestion d'actifs.



'Ce trimestre a été marqué par des conditions de marché volatiles et une aversion des clients au risque', souligne le CEO Thomas Gottstein, qui pointe aussi un impact négatif de 206 millions de francs de pertes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



