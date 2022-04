Credit Suisse : Axel Lehmann élu président du conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient élu Axel Lehmann au poste de président du conseil d'administration, avec une majorité de 95,3% des voix.



La banque d'affaires suisse indique que ses actionnaires ont également élu Mirko Bianchi, Keyu Jin et Amanda Norton en tant que membres non exécutifs du conseil.



Les deux propositions présentées par la Fondation Ethos, que le conseil recommandait de ne pas accepter, ont en revanche été rejetées par les actionnaires.



Cette fondation, spécialisée dans l'investissement responsable, réclamait un contrôle spécial sur les affaires des fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement (fonds Supply Chain Finance) et des 'Swiss Leaks', proposition rejetée par 88,5% des voix.



Quant à la proposition relative au changement climatique qui se concentrait sur la divulgation en relation avec les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon, elle a été rejetée par 77,2% des voix.



Les actionnaires ont également donné décharge au conseil d'administration et au directoire pour l'exercice 2021.



Toutefois, la décharge pour l'exercice 2020 qui aurait également exclu la décharge relative à l'affaire des fonds 'Supply Chain Finance' n'a pas été accordée par les actionnaires au conseil et au directoire.



