Credit Suisse : Acquisition par UBS finalisée dès le 12 juin

(CercleFinance.com) - Credit Suisse et UBS ont annoncé que les deux sociétés s'attendent à ce que l'acquisition annoncée le 19 mars 2023 soit réalisée dès le 12 juin 2023. Dès la réalisation de l'acquisition, UBS sera l'entité unique, et les actions du Credit Suisse et les American Depositary Shares (ADS) seront radiées de la cote du SIX Swiss Exchange (SIX) et du New York Stock Exchange (NYSE), respectivement.



Si l'acquisition est réalisée avant l'ouverture des marchés aux États-Unis le 12 juin 2023, la radiation du NYSE aura lieu le 12 juin 2023 et la radiation du SIX aura lieu le 13 juin 2023. Si l'acquisition est réalisée après l'ouverture des marchés aux États-Unis le 12 juin 2023, la radiation du NYSE et du SIX interviendra le 13 juin 2023.



'La finalisation de l'acquisition est subordonnée à la déclaration d'effet de la déclaration d'enregistrement d'UBS qui couvre les actions à livrer aux actionnaires du Credit Suisse par la Securities and Exchange Commission et à la satisfaction, ou à la renonciation par UBS, des autres conditions de clôture restantes' indique le groupe.



