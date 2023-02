Credit Suisse : Acquisition de The Klein Group

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Group AG annonce prendre de nouvelles mesures afin de faire progresser le découpage de CS First Boston en tant qu'entreprise distincte et axée sur les marchés des capitaux et du conseil concurrentiel, via l'acquisition de The Klein Group, activité de banque d'investissement de M. Klein & Company, pour un prix d'achat de 175 millions de dollars.



La scission de CS First Boston devrait créer une activité indépendante avec des capacités mondiales et un partenariat privilégié à long terme avec le groupe Crédit Suisse



Par ailleurs, Credit Suisse annonce la nomination de Michael Klein en tant que directeur général des services bancaires, directeur général Amériques et directeur général de CS First Boston. Il rejoindra le Directoire et rapportera directement au CEO du groupe, Ulrich Körner.



