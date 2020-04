Credit Suisse : A constitué une 'réserve' face à la crise

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a constitué une réserve de plus d'un milliard de francs suisses au premier trimestre pour faire face à l'environnement économique difficile et l'effondrement des prix du pétrole, a annoncé la banque privée suisse.



Cette réserve a été calculée pour refléter les pertes de crédit sur les actifs financiers et les provisions pour expositions de crédit hors bilan, a indiqué le groupe.



Le gestionnaire de portefeuille a cependant indiqué que l'impact de la crise de Covid-19 était 'encore difficile' à évaluer et qu'il pourrait être nécessaire de constituer des réserves et des dépréciations supplémentaires au cours des prochains trimestres.



Cela pourrait être en particulier le cas pour ses activités de banque d'entreprise, hors de la Suisse, ainsi que pour ses investissements dans l'unité de gestion d'actifs, a déclaré le groupe.



Au premier trimestre, le bénéfice net de la banque a augmenté de 1,5% à 1,3 milliard de francs suisses, profitant d'une forte contribution de ses franchises de banque privée et le gain du transfert d'InvestLab.



Son chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de 7% à 5,8 milliards de francs suisses, a rajouté le groupe.



