Covestro : Hausse de 22% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Covestro cède moins de 1% à Francfort, après la publication, au titre du troisième trimestre, d'un résultat net en hausse de 21,8% à 179 millions d'euros et d'un EBITDA en progression de 7,3% à 456 millions, aidé par les mesures de réduction de coûts.



Son chiffre d'affaires s'est contracté de 12,7% à 2,8 milliards d'euros sous le poids d'une réduction des prix de ventes, tandis que ses volumes coeur ont augmenté de 3%, 'grâce à une amélioration significative de la demande'.



Pour l'ensemble de 2020, le chimiste de matériaux allemand vise désormais un EBITDA d'environ 1,2 milliard d'euros, et non plus entre 0,7 et 1,2 milliard, malgré des volumes coeur toujours attendus en repli par rapport à 2019.



