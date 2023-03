Covestro : Hausse de 13% du chiffre d'affaires à 18 MdsE

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Covestro a augmenté de 13,0 % pour atteindre 18,0 milliards d'euros (contre 15,9 milliards d'euros l'année précédente). Ce chiffre est le plus élevé de l'histoire du groupe.



' L'un des facteurs clés de cette croissance est le niveau nettement plus élevé des prix de vente ' précise le groupe.



Les prix élevés de l'énergie et des matières premières et le ralentissement de la demande au cours de l'année ont eu un impact sur l'EBITDA du groupe. Sur l'ensemble de l'année 2022, il a chuté de 47,6 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,6 milliard d'euros (année précédente : 3,1 milliards d'euros).



Le résultat net a reculé à -272 millions d'euros (année précédente : 1,6 milliard d'euros), notamment en raison de dépréciations exceptionnelles d'actifs non courants d'un montant total de 463 millions d'euros et de pertes de valeur sur des actifs d'impôts différés provenant de reports de pertes fiscales d'un montant total de 255 millions d'euros.



Malgré l'environnement économique difficile, Covestro a réalisé un flux de trésorerie d'exploitation libre (FOCF) positif de 138 millions d'euros.



